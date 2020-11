Napoli, Petagna a caccia di gol e minuti per smentire chi lo avrebbe già venduto

Andrea Petagna questa sera avrà un'altra occasione di mettersi in mostra dopo i pochi minuti messi insieme in campionato, un gol in A che ha risolto il derby tra Benevento e Napoli e la prima gara da titolare disputata in maglia azzurra contro la Real Sociedad.

L'ex attaccante della SPAL, si sta conquistando via via la stima non solo del tecnico Gattuso, ma anche dei tifosi partenopei, che in estate lo avrebbero piazzato volentieri in mezze squadre d'Europa pur di avere in cambio qualche obiettivo di mercato ma che adesso ne stanno apprezzando le qualità oltre alla professionalità. Il classe '95 ha caratteristiche uniche all'interno della rosa e soprattutto la dote di permettere agli altri attaccanti di giocare meglio e di avere maggiore spazio attirando su di sé le particolari attenzioni dei giocatori.

Oshimen è ovviamente il titolare di questa squadra, ma a causa della giovane età e delle prestazioni altalenanti, Petagna potrebbe ritagliarsi sempre maggiore spazio. Soprattutto se, in un match come quello di stasera contro il Rijeka, dovesse trovare la via del gol o comunque confermare le buone prestazioni già mostrare nei 150 minuti disputati dall'inizio della stagione a oggi.