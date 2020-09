Napoli, Petagna carico: "Ho fatto 30 gol in due anni, posso giocarmela con tutti"

Presentatosi oggi come nuovo acquisto del Napoli, Andrea Petagna ha parlato così della sua nuova avventura in azzurro: "Ho letto tante cose, nel calcio si parla tanto. Ho fatto trenta gol negli ultimi due anni, il Napoli mi ha voluto. Giuntoli crede fortemente in me, me lo ripete ogni giorno. Se giocherò un minuto o tutte le gare dipenderà da me. Sono davvero contento di essere qui, purtroppo non sono potuto venire a gennaio ma adesso sono qui e non vedo l'ora di cominciare. Ho tutte le carte in regola per giocarmela con tutti. Sono tutti dei grandissimi giocatori, Mertens e Insigne sono due campioni assoluti che stanno facendo la storia del Napoli".