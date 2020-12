Napoli, Petagna: "Con la Lazio la nostra gara più brutta. Bisognerà reagire contro il Toro"

“La gara più brutta dell’anno”. Così parla Andrea Petagna della sconfitta con la Lazio, con l’attaccante intervenuto in una conferenza stampa organizzata sulle piattaforme social del club per la presentazione del calendario ufficiale del club: “Una sconfitta però ci può stare. Non bisogna demoralizzarsi, bisogna ripartire subito. Mercoledì dobbiamo portare a casa questi tre punti per fare un Natale sereno”.



Come ripartire?

"Con l’Inter abbiamo fatto una grande prova, ora andiamo in ritiro, senza distrazioni. La gara col Torino non è facile, ma penso che faremo bene e regaleremo un Natale sereno ai nostri tifosi”.



Come giustificare la prova con la Lazio?

"Un passo falso ci può stare, se stavamo bene mentalmente e fisicamente avremmo vinto con la Lazio. Sono sicuro che mercoledì faremo una grande partita e porteremo i tre punti a casa".