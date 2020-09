Napoli, Petagna finalmente in gruppo: ieri il primo allenamento a Castel Volturno

vedi letture

"Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura", ha scritto ieri sui social Andrea Petagna, dopo il primo allenamento finalmente in gruppo a Castel Volturno. L'attaccante classe '95, acquistato dal Napoli già nel mercato di gennaio, ce l'ha fatta: dopo il quarto tampone risultato negativo e gli ennesimi test medici, in seguito alla positività al Coronavirus riscontrata al ritorno dalle vacanze, finalmente ha potuto aggregarsi agli ordini di Rino Gattuso. Resta il rammarico per non aver preso parte al ritiro di Castel di Sangro, dove senza i tanti nazionali avrebbe potuto mettersi in mostra, migliorare lo stato di forma ed inserirsi prima nel gruppo ma i prossimi 10 giorni gli permetteranno di recuperare il terreno perso.

Nonostante i rumors degli ultimi giorni, Andrea Petagna sembra motivato a ritagliarsi uno spazio, nonostante la concorrenza di Osimhen e Mertens nel suo ruolo. Come confermato anche ieri dal papà in un intervento a Radio Marte: "Lui è convinto e credo abbia avuto rassicurazioni in merito. Chiaramente non fa molto piacere vedere che tutti si affrettano a scrivere il contrario. Lui gioca da 4 anni titolare in Serie A - ha proseguito - ed ha un rendimento da 30 gol nelle ultime 2 stagioni, uno score che non hanno tutti". E non manca un passaggio sul mancato ritiro in seguito alla positività: "Sicuramente le sue caratteristiche fisiche hanno bisogno di rodaggio. Ha lavorato ogni giorno con un preparatore, ma certo il lavoro sul campo è diverso ma credo si sia presentato in condizioni abbastanza buone". Per ora l'unico pensiero sarà riportarsi in pari dal punto di vista fisico, con l'obiettivo di ritagliarsi minuti nei prossimi test, venerdì al San Paolo contro il Pescara e poi domenica a Lisbona contro lo Sporting.