Napoli, Petagna positivo: salterà il ritiro di Castel di Sangro

Un positivo al Coronavirus in casa Napoli, come già accaduto per Sassuolo, Cagliari, Roma e Torino. Presto entreranno nel vivo i controlli dei club, prima di andare in ritiro, ma è già scattato l'allarme per il rientro dalle vacanze dei calciatori in vista dell'inizio del campionato fissato per il 19 settembre e che a questo punto sembra già tutt'altro che certo.

Nel Napoli è risultato positivo Andrea Petagna "dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra". La punta, prelevata a gennaio dalla Spal, ha poi scritto un messaggio sui social: "Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutti".

Il giocatore rientrava dalla Sardegna, dove ogni giorno s'è allenato per essere al top dal primo giorno agli ordini di Gattuso, condividendo anche le immagini degli allenamenti con i tifosi. Per lui è scattato l'isolamento per due settimane e quindi salterà il ritiro di Castel di Sangro. L'inizio col Napoli tanto atteso dovrà attendere, probabilmente seguendo una tabella personalizzata come già fatto per il lockdown, per poi aggregarsi al gruppo ed iniziare l'inserimento dal punto di vista tattico nella squadra di Gattuso che, per ora, avrà Osimhen, Mertens e, se non si dovesse sbloccare l'uscita in questi giorni, anche del partente Milik.