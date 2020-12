Napoli, Petagna: "Ringrazio Mertens per l'assist. Contava vincere, troppe critiche ingiuste"

vedi letture

Andrea Petagna, attaccante del Napoli andato a segno nello 0-4 di Crotone, è intervenuto a Sky Sport dopo la partita: "L'importante oggi era vincere, sono contento per il gol e ringrazio Dries (Mertens, ndr) per l'assist. Ho sofferto per le cose non belle dette dopo l'AZ, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa".

La concorrenza non manca.

"Questo migliora tutti quanti in allenamento e fa bene alla squadra: oggi era la prima volta che giocavo 90 minuti da luglio, ora lavoriamo forte per farci trovare sempre pronti".

Da stasera inizia un altro campionato?

"Siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene. Abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato qualcosa in zona gol ma dobbiamo continuare su questa strada, possiamo essere davvero competitivi".