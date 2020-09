Napoli, Petagna ruba la scena ad Osimhen e scoppia il caso Milik

Tutti attendevano i gol di Victor Osimhen, ai primi minuti al San Paolo nel test contro il Pescara di Oddo, ma a sorpresa a prendersi la scena è stato Andrea Petagna. Acquistato a gennaio, ma tra gli ultimi ad aggregarsi al gruppo a causa della positività al rientro dalle vacanze, l'attaccante classe '95 in una ventina di minuti ha chiarito perché la società - di comune accordo con Gattuso - ha puntato su di lui e quanto potrà essere utile, non solo come alternativa di Mertens ed Osimhen: una ventina di minuti da punta nel 4-2-3-1, firmando prima l'assist per Ciciretti con un tocco sotto di fronte al portiere, poi quello a Mertens nonostante la porta spalancata, ed infine il gol per il 4-0, proprio allo scadere con una girata di sinistro di prima intenzione, che cancella parzialmente la delusione per non aver potuto prendere parte al ritiro estivo.

Non è stato un caso l'approccio positivo di Petagna, sfruttando Mertens alle spalle, considerando che la nota positiva è stata il 4-2-3-1. Gattuso con questo schieramento è riuscito ad ottenere più verticalità, nonostante il centrocampo inedito del secondo tempo (Luperto-Palmiero, visto che Elmas e Lobotka non hanno preso parte al test per problemini fisici), mentre il solito 4-3-3 nel primo tempo ha confermato da un lato il dominio del campo e del palleggio, ma anche un gioco più orizzontale e che esalta meno Osimhen negli spazi. Non a caso, in base anche agli avversari, Gattuso ha intenzione di alternare moduli ed uomini. Domani sera altro test, a Lisbona con lo Sporting, e Gattuso dovrà gestire anche il caso Milik, col giocatore infuriato per la mancata convocazione: "Milik? L'anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l'ha voluto fare e sa come la pensiamo. Se non trova una soluzione - ha ribadito Gattuso - abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui". Porta sbarrata, chiaramente, e ieri un assaggio della stagione da spettatore qualora la sua idea fosse davvero quella di restare per svincolarsi la prossima estate.