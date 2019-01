© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha messo nel mirino Sander Berge, centrocampista norvegese classe 1998 del Genk, già accostato agli azzurri nel corso della finestra estiva di mercato. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il giocatore piace anche a Roma e Milan. Tuttavia, (in basso i dettagli), in questo momento in netto vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti c'è il Tottenham.