Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Non solo Almendra, Barella e Kouamé, il Napoli lavora su tanti giovani talenti da bloccare per l'estate. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club azzurro sta pensando anche all'interessante Sofian Kiyine, classe '97 del Chievo e della nazionale marocchina che sta avendo grande continuità in questo campionato. L'idea naturalmente è di lasciarlo in prestito fino a giugno, in modo da valutare la crescita e poi fare valutazioni su una nuova collocazione.