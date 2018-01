Napoli, piace l'ex Arsenal Djourou per la difesa: può arrivare gratis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno sguardo al presente e uno al futuro: secondo il quotidiano Tuttosport (e come anticipato da TuttoMercatoWeb), nel mirino del Napoli c'è lo svizzero-ivoriano Johan Djourou, difensore ex Arsenal, oggi all'Antalyaspor, che arriverebbe in estate a zero euro. Una opportunità - si legge - da considerare per continuare a crescere e rinnovarsi nel tempo.