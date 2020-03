Napoli, piace Pessina: l'Atalanta potrebbe però lasciarlo all'Hellas anche la prossima stagione

vedi letture

Il Napoli pensa a Matteo Pessina per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la prima parola spetterà all'Atalanta, proprietaria del cartellino, che potrebbe lasciare il giocatore anche un altro anno all'Hellas Verona, ma attenzione anche alla Roma, per una trattativa, quella del Napoli, che potrebbe trasformarsi in un'asta, con base di partenza fissata sugli 8-10 milioni di euro.