© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli continua a lavorare sul fronte rinnovi. Se quello più vicino sembra essere quello di Allan, chi ha fatto passi in avanti verso la fumata bianca è Dries Mertens. Secondo Sky Sport infatti la priorità del belga resta ancora la maglia azzurra e come detto le parti si sono avvicinate, convergendo sulla durata biennale dell'eventuale nuovo contratto (quindi fino al 2022). La questione che ancora non convince Mertens è invece di natura economica: la società offre un bennale da 3 milioni a stagione, il giocatore ne chiede 4 all'anno per firmare.