Napoli, piccolo problema per Manolas e domani quarto tampone per la squadra

Da un lato il lavoro quotidiano al centro tecnico di Castel Volturno, dall'altro l'attesa per notizie rassicuranti sulla ripresa del campionato per non vanificare il lavoro portato avanti in questi mesi. Gli azzurri ieri hanno accolto positivamente la decisione del Governo di ripartire con gli allenamenti collettivi da lunedì 18 maggio, ma anche la data del 13 giugno fissata dalla Lega - nonostante tutte le problematiche del caso - per l'ipotetica ripartenza della Serie A. Sviluppi che possono dare anche maggiore spinta al lavoro quotidiano, fermo restando che Gattuso ed il suo staff sono contenti delle condizioni della squadra dopo il lavoro di questi mesi fatto a casa e di questi primi giorni sul campo pure col pallone.

Tanti giocatori sono già in ottime condizioni. Oltre a quelli favoriti da un fisico brevilineo, Insigne, Mertens e Mario Rui su tutti, anche Kostas Manolas s'è presentato in buone condizioni dopo il lavoro fatto con un proprio preparatore, ma ieri ha accusato un leggero fastidio muscolare. Non preoccupa, ma verrà valutato nella giornata di oggi probabilmente con degli esami per stilare una tabella personalizzata. Intanto, in attesa di capire anche notizie riguardanti il possibile ritiro a Castel Volturno, il Napoli prosegue nei controlli periodici alla squadra: domani dovrebbe essere il giorno del secondo tampone di conferma del secondo giro di squadra.