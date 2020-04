Napoli, pioggia di milioni dalle cessioni di Koulibaly e Allan: Ancelotti sul brasiliano

Tanti milioni di euro al Napoli in caso di cessione di Kalidou Koulibaly e Allan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la valutazione del difensore, fatta da De Laurentiis, è infatti superiore ai 100 milioni di euro, mentre per quel che riguarda il brasiliano serviranno almeno 60 milioni per convincere il club azzurro, anche se potrebbe anche restare. Paris Saint Germain e Manchester United sono ancora interessati al difensore e il suo destino è in bilico. Su Allan resiste invece il pressing di Carlo Ancelotti.