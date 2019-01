Napoli, pista Barella con Allan al PSG: al Cagliari 20 mln più contropartite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola torna sulla vicenda Allan, centrocampista che il Napoli valuta 100 milioni di euro. La stessa cifra, cioè, investita dalla Juventus nell'estate del 2018 per acquistare il cartellino di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Juan Manuel Gemelli, nipote di Gustavo Arribas (agente del calciatore brasiliano), era ieri a Castel Volturno per incontrare il ds Cristiano Giuntoli: s'è parlato dell'interesse del Paris Saint-Germain e della possibilità di ottenere il raddoppio dell'ingaggio col trasferimento in Francia. Il Napoli, però, è stato chiaro: Allan non si vende o almeno non va via senza un'offerta prossima ai 100 milioni. Intanto, però, il club azzurro resta su Nicolò Barella, al Cagliari potrebbero essere offerti 20 milioni di euro più Rog e Ounas.