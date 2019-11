© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amato Ciciretti potrebbe lasciare l'Italia a gennaio. Secondo quanto riportato dai media greci l'attaccante del Napoli è seguito dall'AEK Atene e arrivano conferme direttamente dal club ellenico. 25 anni, il giocatore è rientrato in estate dal prestito all'Ascoli ma non rientra nei piani dei partenopei. Per lui solamente 77 minuti con la squadra Primavera a fine settembre.