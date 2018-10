Napoli, pista Italia per Allan: Mancini ci pensa, la FIGC studia il caso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Snobbato dal Brasile, Allan potrebbe avere un futuro nella Nazionale italiana. L'emittente partenopea Tv Luna svela l'interesse del ct Roberto Mancini per il centrocampista del Napoli. L'ex Udinese sembrerebbe avere le 'carte' in regola per poter ricevere e rispondere alla chiamata della selezione italiana. Il caso al momento è studiato nei particolari. Se Allan dovesse effettivamente essere 'azzurrabile', spetterà poi a Roberto Mancini convincere Allan a indossare la maglia dell'Italia.