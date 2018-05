Napoli, pista norvegese per il centrocampo: piace Berge del Genk

Matteo Darmian in Italia. Come testimoniato da Sportitalia infatti, il terzino azzurro, di proprietà del Manchester United, è stato avvistato a Milano, sede del calciomercato. Il terzino da tempo è nel mirino della Juventus.

Domani Francia-Italia: azzurri in partenza per Nizza

Mondiali, pallone inaugurale in orbita

Roma, infortunio all'anca per Skorupski: servono altri accertamenti

D'amico su Higuain: "Ha l'età giusta per cambiare. Lascerà la Juventus"

Lega Pro, Gravina: "Basta con club non meritori"

Virtus Entella, Crimi: "Ce la metteremo tutta per la salvezza"

Ascoli, Mengoni: "Come aver vinto la Champions"

Marocco-Ucraina 0-0, reti inviolate a Ginevra: 46 minuti per Benatia

Bellini, Ascoli: "Contento della salvezza in un anno difficile"

Napoli, Ancelotti scrive a Zidane: "Buona fortuna per il tuo futuro"

Il Napoli ha messo nel mirino Sander Berge , centrocampista norvegese classe 1998 del Genk. Come riporta Estadio Deportivo , sarebbero già stati avviati i primi contatti tra le parti, con una richiesta iniziale di nove milioni di euro per il cartellino.

