Napoli, pista olandese: occhi su Jahanbakhsh e Zeneli

Pista olandese per l'attacco del Napoli. Il Mattino parla dei nomi emersi nelle scorse ore di Alireza Jahanbakhsh dell'AZ Alkmaar e Arber Zeneli dell'Heerenveen. Il primo sarebbe il sostituto perfetto di Callejon sulla destra nel 4-3-3, mentre il secondo rappresenterebbe un investimento buono per il presente e per il futuro a cifre decisamente abbordabili, visto che il club olandese lo valuta circa 5 milioni di euro a causa del contratto in scadenza nel 2019.