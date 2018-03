Napoli, Politano-Berardi. da possibili azzurri a avversari Scudetto

© foto di Federico Gaetano

Napoli all'esame Sassuolo tra campo e mercato. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola al Mapei Stadium i partenopei tornano in campo per continuare la rincorsa allo Scudetto e dovrà vedersela contro Matteo Politano e Domenico Berardi, due giocatori inseguiti a lungo tra gennaio e la scorsa estate e che sarebbero potuti essere in azzurro nella gara di domani.