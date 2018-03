Napoli-Politano, Carnevali: "Per l'estate porte aperte per tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio CRC durante la quale è tornato a parlare di Matteo Politano, calciatore a lungo nel mirino del Napoli a gennaio: "Decideremo il suo futuro al termine della stagione. Col Napoli abbiamo un ottimo rapporto e le porte sono aperte a tutti. Abbiamo deciso noi di non venderlo a gennaio nonostante il ragazzo avesse richieste non solo dal Napoli. Era un po' la sua volontà quella di andare a Napoli, ma non volevamo cederlo. Poi, è vero che non ha giocato bene, ma non è stato il solo perché un po' tutta la squadra non ha girato. Personalmente sono felice di Politano, del suo rendimento, anche perché è un ottimo centrocampista e dopo la chiusura del mercato mi ha dato la sua totale disponibilità".