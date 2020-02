© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il neo esterno azzurro, Matteo Politano, ha parlato anche dei consigli che potrebbe dare a Gattuso prima della gara di Coppa Italia contro l'Inter: "Può succedere che un allenatore chieda consigli a un ex. Ne parlerò con lui, poi chiaramente sarà il mister a decidere che chiave usare per provare a battere l'Inter. Andremo a San Siro per cercare di fare la partita come sempre e per provare ad arrivare in finale. Quello è il minimo obiettivo per ora, poi penseremo alla Champions. Affrontare l'Inter sarà emozionante, ho passato un anno e mezzo bellissimo, ho tanti amici lì e ci sono molto legato".

