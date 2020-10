Napoli, Politano: "In riunione abbiamo parlato della gara dell'anno scorso, c'è voglia di rivalsa"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, prima del match contro l'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' un match molto importante. Abbiamo avuto due settimane per prepararlo al meglio, siamo concentrati e consapevoli che sarà difficile. Noi andiamo sulla strada che ci ha imposto il mister, ossia quella di giocare sempre a viso aperto e provare a segnare un gol in più. E' questo l'atteggiamento di quest'anno. Rivalsa per l'anno scorso? Sì, ne abbiamo parlato in riunione. Ma il passato è passato, ora pensiamo al presente".