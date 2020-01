Napoli-Politano, nella trattativa con l'Inter può rientrare Llorente

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Per colmare il gap economico che c'è tra Inter e Napoli nell'affare Matteo Politano, con l'incontro andato in scena tra Giuntoli e l'entourage negli scorsi minuti a Milano, potrebbe essere inserito Fernando Llorente. Sky Sport spiega che l'eventuale arrivo dello spagnolo all'Inter, eventualmente, bloccherebbe l'approdo di Olivier Giroud alla corte di Conte. Llorente, però, per adesso è solo un'opportunità di mercato: la trattativa riguarda per adesso solo Politano.