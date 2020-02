vedi letture

Napoli, Politano ringrazia i tifosi dell'Inter sul suo profilo Twitter

Post social per Matteo Politano, esterno del Napoli, arrivato dopo la vittoria sul campo della sua ex squadra, l'Inter. "Soffrendo abbiamo vinto in trasferta, ma sappiamo che dovremo sudare anche al ritorno per guadagnarci la finale! Grazie allo splendido pubblico di San Siro per l’accoglienza!", ha scritto lo stesso Politano su Twitter.