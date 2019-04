Napoli, porta inviolata e si rivede Albiol. Ospina a un gettone dal riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inserito a sorpresa nell'undici titolare, David Ospina si avvicina sempre di più al riscatto obbluigatorio da parte del Napoli. Il colombiano, dato inizialmente in panchina, ha vinto ancora una volta la concorrenza di Alex Meret timbrando la presenza numero 24 con i partenopei. A quattro giornate dalla fine gli manca solo un gettone per firmare di fatto il suo prolungamento con i partenopei.

Pochi dubbi in realtà, poiché Carlo Ancelotti ha avuto parole di stima nei confronti del colombiano assicurando la sua permanenza. Un elemento utile per la sua esperienza anche internazionale nell'aiutare a crescere il fenomeno italiano che gli azzurri hanno in rosa. E per garantire al tecnico maggiori soluzioni in una stagione che vedrà la squadra anche il prossimo anno impegnata sui fronti campionato, Champions League e Coppa Italia.

Il pomeriggio ciociario ha dato anche un'altra indicazione: i due simbolici minuti concessi a Raul Albiol sono serviti a riabbracciare un giocatore la cui assenza è stata decisiva per il crollo difensivo azzurro. Assente da fine gennaio, senza di lui il Napoli ha palesato difficoltà tanto da subire reti nelle otto partite precedenti quella del "Benito Stirpe". Per il futuro Ancelotti punta forte anche su di lui.