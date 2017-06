Napoli, possibile adeguamento per Zielinski: si vuole eliminare la clausola

© foto di Federico Gaetano

La clausola rescissoria di Piotr Zielinski sembrava impressionante, ma il talento polacco piano piano si sta avvicinando a quei 70 milioni di euro fissati dal Napoli al momento dell'acquisto dall'Empoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club azzurro sta pensando ad un ritocco dell'attuale ingaggio da due milioni di euro per poter rivedere il contratto e rimuovere la clausola. La questione verrà affrontata in autunno mentre il Liverpool - che aveva in pugno il giocatore l'estate scorsa, ma poi non definì l'affare - continuare a monitorarlo.