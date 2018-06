15.00 - Nel pomeriggio Perin dovrebbe uscire dal J Medical. L'annuncio ufficiale è atteso dunque nelle prossime ore da parte della Juventus. 12.11 - Anche la Juventus "ufficializza" le visite mediche con un tweet. Medical time for @MattiaPerin. 👍 🏃‍♂️💪 pic.twitter.com/PamjvbYXvP—...

Napoli-City, manca l'accordo per Jorginho: le ultime

Atalanta, proposto Barreca per la sinistra

Russia -6, i talenti: Mahmoud Hassan, Trezeguet d'Egitto: ma non per il ruolo

Napoli, lo Shendong offre ad Hamsik 39 mln in tre anni. Contatto per Praet

Roma, preso Cristante. Per lui contratto di cinque anni

Russia -6, i talenti: Loftus-Cheek, box to box per cambiare le partite

Napoli, possibile azione di disturbo del Liverpool per Leno

Russia -6, i talenti: Lemar, Mondiale e Liga. Riserva per Deschamps

Lazio, primo sondaggio di Lotito per Eder Militao

Sormani vince in Danimarca: “Un mix tra A e Premier”

Russia -6, i talenti: Pavard, duttilità buona per la panchina di Deschamps

Ag. Berardi: "Incontro con Monchi già programmato. Non c'è vera trattativa"

Il Liverpool prova l'azione di disturbo per Leno. A riferirlo è Il Mattino , che spiega come i Reds siano pronti a pagare l'intera clausola rescissoria (di 28 milioni di euro) al Bayer Leverkusen. Il Napoli però continua a trattare.

