Il San Paolo tornerà finalmente pieno ma probabilmente spaccato in due per Napoli-Juventus di stasera. E' la prospettiva lanciata dall'edizione odierna di Repubblica. Ci sono incertezze sull’atmosfera in cui si giocherà la partitissima, dopo la contestazione contro Aurelio De Laurentiis messa in scena dagli ultrà a Parma, una settimana fa. Potrebbe dunque verificarsi una spaccatura tra le curve (pronte a a fare il bis) e gli spettatori che riempiranno gli altri tre settori dello stadio e che accorreranno in massa a Fuorigrotta per sostenere gli azzurri, nella speranza di far festa.