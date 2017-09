Napoli, possibile esordio in campionato per Mario Rui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo impegno con l'Algeria martedì 5 settembre e un viaggio intercontinentale da fare. Non tornerà al top della condizione Faouzi Ghoulam dopo gli impegni con le nazionali. Chi invece ha lavorato già tutta questa settimana con Sarri è Mario Rui. Il nuovo acquisto azzurro era stato inserito nella lista dei pre-convocati dal Portogallo, ma alla fine è stato cancellato dal ct dei lusitani. Poco male. L'ex Roma ha potuto lavorare tutta la settimana con Sarri e ambientarsi sempre di più negli schemi e nella truppa azzurra. D'altronde Sarri lo ha voluto proprio perché conosce già il suo modo di giocare. Per questo se Ghoulam dovesse arrivare troppo stanco, contro il Bologna non ci sarebbe da stupirsi se potesse toccare per la prima volta al portoghese.