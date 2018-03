Napoli, possibile incontro Sarri-De Laurentiis per il rinnovo fino al 2022

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aggiornamento sul contratto di Maurizio Sarri col Napoli in arrivo da Il Mattino. Il quotidiano spiega come nei prossimi giorni possa arrivare il faccia a faccia fra il presidente De Laurentiis e il tecnico azzurro, il contratto attuale scade nel 2020. Il giornale spiega come l'idea di De Laurentiis sia quella di prolungare fino al 2022, magari con l'eliminazione della clausola da 8 milioni, quasi sicuramente con un aumento dell'ingaggio di circa il doppio (attualmente Sarri percepisce 1,5 milioni di euro). Il numero uno azzurro partirà per gli Stati Uniti nel fine settimana, ecco perché l'incontro, o almeno il contatto telefonico, potrebbe avvenire nelle prossime ore.