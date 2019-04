Napoli, possibile scambio Diawara-Trippier con il Tottenham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultima idea di mercato del Napoli è Kieran Trippier, terzino destro classe '90 del Tottenham e della Nazionale inglese. Come riporta Tuttosport oggi in edicola, il Napoli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Amadou Diawara, centrocampista stimato da Pochettino e che non sembra rientrare nei piani di Ancelotti e Giuntoli.