Napoli, possibile summit a breve Sarri-ADL: si andrà avanti insieme

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Mattino in edicola scrive del futuro di Maurizio Sarri, che attende un colloquio a breve con Aurelio De Laurentiis per sistemare la questione contrattuale con il Napoli. Il manager Alessandro Pellegrini assicura che nulla è ancora fissato, ma il tecnico e il patron potrebbero incontrarsi durante la sosta per discutere dell'atteso rinnovo. Sarri vuole restare sulla panchina partenopea e De Laurentiis vuole la stessa cosa: il Napoli non vuole arrivare a fine stagione per blindare l'allenatore. L'idea, allora, è quella di allungare di un altro anno il matrimonio - almeno fino al 2021 - con adeguamento dell'ingaggio (attualmente il mister guadagna attorno a 1,4 milioni). L'intesa non è questione di dettagli, ma la permanenza dell'allenatore non sembra in discussione: l'impressione è che, a fari spenti, la trattativa sia andata avanti e andrà a buon fine.