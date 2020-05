Napoli, possibili trattative con l'Everton: piace Kean. Allan e Lozano nel mirino di Ancelotti

Possibili scambi in vista tra Napoli ed Everton. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport agli azzurri piace Moise Kean e sarebbero pronti a riportarlo in Serie A dopo una stagione in Premier League e visto l'interessamento dei Toffees per Allan e Lozano è possibile che la trattativa possa andare avanti.