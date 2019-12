© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"No, non ne so nulla". Cesare Prandelli, intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha smentito la possibilità di un suo ruolo da traghettatore nell'attuale Napoli. Negli ultimi giorni è uscito anche il suo nome tra i possibili sostituti di Carlo Ancelotti qualora il Napoli non dovesse invertire la rotta, ma l'ex ct ha dichiarato di non essere in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis: "Io e il presidente ci eravamo sentiti un paio di volte in passato, ma io avevo preso l'impegno con la Nazionale e mi sembrava doveroso rispettarlo. C'era stato un colloquio, ma poi non l'ho più sentito".