Napoli, Premium e la confessione di Reina: via per colpa di ADL

© foto di Federico De Luca

Arriva la confessione di Pepe Reina, riportata da Premium Sport. Il portiere del Napoli ieri sera ha organizzato una festa d'addio, in vista della scadenza contrattuale fissata al 30 giugno che l'ha spinto a legarsi al Milan a partire dal prossimo 1° luglio. Il portale riporta un virgolettato dell'ex estremo difensore di Liverpool e Bayern Monaco che, ai compagni di squadra e agli amici presenti all'evento di ieri, avrebbe detto: “Me ne vado per colpa sua". Chiaro riferimento, pur non nominandolo, al presidente Aurelio De Laurentiis.