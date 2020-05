Napoli, presentata al Gremio la prima offerta per Everton Soares: sul piatto 27 mln di euro

Il Napoli ha inoltrato la sua prima offerta per Everton Soares, 24enne esterno del Grêmio e della nazionale brasiliana. Il club partenopeo ha messo sul piatto 27 milioni di euro e si sta muovendo concretamente per anticipare la concorrenza di diversi club di Premier League e non solo.

Si tratta di una trattativa complicata, il club brasiliano versa in difficili condizioni economiche e il cartellino non è tutto in mano alla società di Porto Alegre. Ma il Napoli c'è, e pensa a lui per sostituire José Callejon, attaccante in scadenza che non rinnoverà il suo contratto.