Napoli, preso Fabian Ruiz: prende forma il nuovo centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Napoli entra nella fase più calda. Al di là del portiere e del terzino alternativo a Hysaj - individuato in Lainer - il reparto pronto a subire il restyling più netto è chiaramente il centrocampo, considerando anche le caratteristiche diverse chieste da Ancelotti e soprattutto la ricca offerta arrivata per Jorginho e la scelta di Hamsik di andare a chiudere la carriera con un triennio in Cina.

Jorginho nei prossimi giorni finirà al Manchester City per oltre 50mln di euro ed il Napoli con parte del ricavato definirà l'arrivo del '96 Fabian Ruiz, per caratteristiche più vicino a Hamsik (ma Ancelotti è pronto a varare anche il 4-2-3-1). Due soluzioni: 30mln di euro della clausola rescissoria oppure versare qualche milione in più al Betis per rateizzare il pagamento su più anni. Così il Napoli si assicurerà il talento spagnolo, in rampa di lancio al punto da finire nei mesi scorsi anche sotto i riflettori del Real Madrid, che ha caratteristiche diverse dalle altre mezzali in rosa con i suoi 190 centimetri abbinati comunque a tecnica e dinamismo. Il sostituto effettivo di Jorginho - che comunque andrà in concorrenza con Diawara - arriverà prima dell'inizio del ritiro Dimaro: le piste più calde portano a Seri del Nizza e Lobotka del Celta Vigo. Operazioni entrambe non inferiori ai 30mln di euro e per questo sullo sfondo resta sempre Milan Badelj con cui c'è già l'accordo che andrebbe solo formalizzato per un colpo notevole qualità-prezzo considerando che è a parametro zero. Prende forma il nuovo centrocampo di Ancelotti.