© foto di Federico Gaetano

Il Napoli prosegue il suo pressing per arrivare a Nicolò Barella. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ieri vi sarebbe stato un nuovo contatto tra il ds azzurro Giuntoli e il suo omologo in casa Cagliari, Carli. Sul tavolo, 20 milioni di euro più Ounas e Rog, offerta che ormai non cambia. Il Napoli, che lotta con Chelsea e Inter per il centrocampista sardo, lo vorrebbe alla corte di Ancelotti già a gennaio: un'ipotesi a cui il Cagliari non sembra particolarmente propenso.