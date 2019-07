Napoli, pressing dell'Hellas Verona per Tutino

© foto di Claudia Marrone

Dopo il prestito al Cosenza, Gennaro Tutino, giovanissimo attaccante del Napoli, cerca una sistemazione in serie A per completare il suo percorso di crescita. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, l'agente del classe '96 è arrivato ieri a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Sulle tracce di Tutino c'è il Verona, che sta spingendo da tempo per avere il giovane talento.