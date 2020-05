Napoli, pressing su Everton del Gremio: De Laurentiis vorrebbe regalarlo a Gattuso

Everton Sousa Soares è il sogno di De Laurentiis per l'attacco del Napoli della prossima stagione. Il ventiquattrenne esterno del Gremio piace molto al patron azzurro e anche se il suo prezzo non è certo basso c'è la possibilità che il club partenopeo faccia un tentativo per assicurarselo in vista della prossima stagione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.