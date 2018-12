Napoli, pressing su Tonali: contatti con il Brescia per bruciare l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli aumenta il suo pressing per Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Brescia già convocato dal ct Mancini. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Radio Crc, Giuntoli ha tutte le intenzioni di anticipare l'operazione a gennaio per una cifra inferiore rispetto all'estate e, soprattutto, per sbaragliare la concorrenza dell'Inter.