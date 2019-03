© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' in programma per la prossima settimana un incontro tra il Napoli e l'agente di Elseid Hysaj per prolungare il contratto del terzino albanese che scadrà tra due anni. A riportato l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Stando a quanto riferisce il quotidiano la volontà reciproca è quella di restare ancora insieme con la benedizione di Ancelotti che ha riconosciuto al fluidificante, con ventinove presenze, un ruolo centrale nella propria difesa.