Napoli, prima l'addio di Jorginho poi uno fra Badelj e Ruiz

Prima la cessione di Jorginho al Manchester City, poi il nuovo centrocampista. E' questo il copione che il Napoli ha intenzione di seguire per rinnovare il centrocampo della squadra. Una volta definita la cessione dell'italo-brasiliano, scrive Il Mattino, il Napoli partirà all'assalto per uno fra Milan Badelj, capitano in scadenza della Fiorentina per il quale si erano mosse anche Juventus e Roma, e Fabian Ruiz del Betis Siviglia che può approdare al San Paolo ma solo previo pagamento della clausola da 32 milioni di euro prevista sul proprio contatto. Più lontano invece Lucas Torreira della Sampdoria.