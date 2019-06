Napoli, prima le cessioni: possibile tesoretto da 100mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bisogna prima vendere. E' il messaggio ricorrente di Aurelio De Laurentiis, in tutte le ultime interviste, in merito a questa prima fase del mercato estivo. Il club ha definito l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo, laterale destro classe '93, anticipando i tempi per non farselo soffiare dalla concorrenza visto l'ottimo rapporto qualità prezzo - l'affare s'è concluso per circa 9mln di euro - ma rappresenta un'eccezione. Prima di ulteriori tasselli, l'attaccante ma anche un terzino sinistro alterativo a Ghoulam e due centrocampisti, bisogna cedere i bocciati di Ancelotti ed i tanti esuberi di ritorno dai prestiti. Non una missione così complessa, visto che si tratta di giocatori di livello e che hanno mercato, ma che il Napoli non intende svendere per accumulare quel tesoretto poi da reinvestire (per gran parte per un attaccante).

Con l'ingresso di Di Lorenzo è in uscita Hysaj, ad una cifra che dovrebbe essere quantomeno del doppio viste le offerte ricevute in questi anni. Stesso discorso a sinistra con un rinforzo che libererebbe Mario Rui. A centrocampo i rinforzi potrebbero essere due, alle spalle di Allan e Zielinski, ma prima bisogna monetizzare dalle cessioni di Diawara e Rog, per non meno di una trentina di milioni - rientra anche Grassi dal Parma - ed in attacco il club non valuta offerte sotto i 20mln per Simone Verdi e Roberto Inglese, di ritorno da Parma, senza dimenticare il '96 Ounas, il '95 Vinicius ed eventualmente Younes. Senza dimenticare il portiere Sepe. Ed il Napoli fino al ritiro di Dimaro sarà focalizzato principalmente sulle cessioni, per evitare che Ancelotti cominci la stagione con giocatori già bocciati, alcuni che non hanno convinto del tutto, e soprattutto per sbloccare poi le entrate - senza ricorrere al sacrificio di pezzi pregiati - formando un tesoretto di circa 100mln con una metà da riversare su un attaccante.