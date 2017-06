Napoli, prima offerta per Mario Rui: 7 milioni più 2 di bonus

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli prova a stringere per Mario Rui. Secondo quanto riportato da Radio Crc nella giornata di oggi il club campano presenterà la prima offerta ufficiale alla Roma per il terzino ex Empoli da 7 milioni più due di bonus. Difficile che la Roma possa accettarla, visto che ne vorrebbe almeno due in più nella parte fissa.