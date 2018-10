Napoli, primo affare per gennaio: è Nicolò Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli punta forte su Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, classe 1997. Secondo Il Mattino potrebbe essere lui il rinforzo per Carlo Ancelotti, in mediana, dato che gli azzurri si sono fatti avanti. Valutazione da 25 milioni di euro, piace anche in Premier League dopo che in estate era stata l'Inter ad avere più di un colloquio.