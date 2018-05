Napoli, primo approccio col City per Jorginho: chiesti 60mln

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Jorginho. Sky Sport conferma l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola per il centrocampista del Napoli, aggiungendo che c'è stato un primo approccio tra il club campione d'Inghilterra, molto interessato all'ex Hellas, e la società di De Laurentiis, con un'iniziale richiesta azzurra molto alta - attorno ai 60 milioni - che ha tuttavia spiazzato gli inglesi. Distanza notevole al momento, insomma, tra l'ipotetica spesa pensata dal City riguardo l'operazione e la richiesta del Napoli: Jorginho piace ed interessa, sì, ma non a queste cifre.