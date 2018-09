Napoli, primo incontro per il rinnovo di Mertens

Dicono da sempre che per fare i soldi bisogna aumentare i ricavi, ma soprattutto tagliare i costi. Di tanto in tanto Lady Radio si sofferma ad analizzare i problemi e il tema "procuratori" è dei più importanti. Mi domando spesso perché i media diano loro tanto risalto, anche se capisco...

Olympiacos, preso in prestito José Sa

Chelsea, nessun rinnovo per Giroud. Almeno fino a fine stagione

Slavia Praga, arriva Traoré in prestito

Leicester, può tornare Drinkwater: Foxes al lavoro per gennaio

Zenit, una nuova maglia per Marchisio: a San Pietroburgo vestirà il 10

Real, lo show nel mini-derby costa a Vinicius Jr... un morso in testa

Ronaldo: "Voglio far parte del presente e del futuro del Valladolid"

Seri: "Il Fulham è stato subito chiaro. Per questo l'ho preferito alle big"

Strootman ha già conquistato Marsiglia: man of the match col Monaco

Mentre Dries Mertens lavora per ritrovare la sua condizione migliore dopo gli impegni estivi al Mondiale, il Napoli si è già mosso sul fronte del rinnovo contrattuale. Come riporta Il Mattino domenica a Genova nello stesso albergo dove soggiornava la formazione di Carlo Ancelotti prima del match contro la Sampdoria si sono visti a colloquio il ds azzurro Cristiano Giuntoli e gli avvocati della Stirr Associates che curano gli interessi del belga. Il contratto di Mertens scade nel 2020, però è probabile che il club partenopeo voglia posticipare tale deadline con la contemporanea eliminazione della clausola rescissoria da 28 milioni di euro.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

