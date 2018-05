Napoli, primo sondaggio per Fabian Ruiz: clausola da 30 milioni di euro

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Napoli guarda in casa Betis per rinforzare il centrocampo. Primo sondaggio, come riporta Sky Sport, per il classe '96 Fabian Ruiz. Il giocatore ha recentemente rinnovato con gli spagnoli fino al 2023 e ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport.